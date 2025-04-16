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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX9917/89
HX992B
Bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung*
Um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch**
Visueller Drucksensor
4 Putzmodi, 3 Intensitäten
Jeder putzt seine Zähne anders. Daher haben wir diesen Bürstenkopf mit mehrwinkligen Borsten entwickelt, um Plaque-Entfernung auf Kurs zu halten, unabhängig von Ihrer Technik. Unser All-in-One A3 Bürstenkopf bietet unsere beste Reinigung und entfernt bis zu 20 x mehr Plaque, liefert 15 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen und bis zu 100 % mehr Fleckenentfernung in weniger als zwei Tagen im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, um Ihr Zahnfleisch zu schonen.
4.4
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Otter72
16/04/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfekte Zahnreinigung
Einfache Handhabung und sehr gründliche Reinigung der Zähne. Sehr leise und gute App Anzeige.
Vorteile
Gründliche Reinigung
Nachteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst
Anina N.
18/02/2024
Suisse
Sehr gut!
Die Zahnbürste reinigt wunderbar. Der vollgeladene Akku hält sehr lange, ich kann problemlos eine Woche in die Ferien damit. Die vielen verschiedenen Modi und die App ist gut, man muss sich jedoch fragen, ob man das wirklich braucht. Ich habe die App nach den ersten Wochen dann nie mehr benutzt. Der Becher als Ladestation macht sich sehr hübsch im Badezimmer. Schade, dass das Case keine Ladefunktion besitzt, da ich so auf längere Reisen die Zahnbürste nicht mitnehmen kann. Trotzdem 5 Sterne, da die Zahnbürste an sich wirklich einwandfrei ist und sich super für die tägliche Mundhygiene eignet!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Akku-Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Akku-Zahnbürste verfasst
Kamel99
17/01/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt überzeugt mich bezüglich Qualität
Das Zähneputzen wird richtig zur Freude. Die verschiedenen Funktionsstufen sind toll. Schade, dass es heutzutage üblich ist, keine Gebrauchsanweisung mehr in Papierform beizulegen
Vorteile
Angenehmes Zähneputzen
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste
In 6 Wochen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
In weniger als 2 Tagen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.