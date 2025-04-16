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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Akku-Zahnbürste

HX9917/88

HX992W

4.4
| (433) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
grau
grau
Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene
Die DiamondClean Smart 9400 ist unsere beste Zahnbürste für eine umfassende Mundpflege. Mit den Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere SmartSensor Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Entfernt sanft bis zu 20 x mehr Plaque*

Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene

  • Bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung*

  • Um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch**

  • Visueller Drucksensor

  • 4 Putzmodi, 3 Intensitäten

20 x effektiver bei Plaque*, sanft zum Zahnfleisch

20 x effektiver bei Plaque*, sanft zum Zahnfleisch

Jeder putzt seine Zähne anders. Daher haben wir diesen Bürstenkopf mit mehrwinkligen Borsten entwickelt, um Plaque-Entfernung auf Kurs zu halten, unabhängig von Ihrer Technik. Unser All-in-One A3 Bürstenkopf bietet unsere beste Reinigung und entfernt bis zu 20 x mehr Plaque, liefert 15 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen und bis zu 100 % mehr Fleckenentfernung in weniger als zwei Tagen im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, um Ihr Zahnfleisch zu schonen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

433

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

16/04/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Perfekte Zahnreinigung

Einfache Handhabung und sehr gründliche Reinigung der Zähne. Sehr leise und gute App Anzeige.

Vorteile

Gründliche Reinigung

Nachteile

Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst

18/02/2024

Suisse

Suisse

Sehr gut!

Die Zahnbürste reinigt wunderbar. Der vollgeladene Akku hält sehr lange, ich kann problemlos eine Woche in die Ferien damit. Die vielen verschiedenen Modi und die App ist gut, man muss sich jedoch fragen, ob man das wirklich braucht. Ich habe die App nach den ersten Wochen dann nie mehr benutzt. Der Becher als Ladestation macht sich sehr hübsch im Badezimmer. Schade, dass das Case keine Ladefunktion besitzt, da ich so auf längere Reisen die Zahnbürste nicht mitnehmen kann. Trotzdem 5 Sterne, da die Zahnbürste an sich wirklich einwandfrei ist und sich super für die tägliche Mundhygiene eignet!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Akku-Zahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Akku-Zahnbürste verfasst

17/01/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt überzeugt mich bezüglich Qualität

Das Zähneputzen wird richtig zur Freude. Die verschiedenen Funktionsstufen sind toll. Schade, dass es heutzutage üblich ist, keine Gebrauchsanweisung mehr in Papierform beizulegen

Vorteile

Angenehmes Zähneputzen

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Akku-Zahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. In 6 Wochen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

  3. In weniger als 2 Tagen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.