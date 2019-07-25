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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
HX960U
HX9681/01
Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen laut klinischen Studien mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Dieser Philips Sonicare Sensitive Bürstenkopf verfügt über besonders weiche Borsten für eine schonende und effektive Reinigung. Darüber hinaus passen sich die wellenförmigen Borsten an Ihre Zähne an und sorgen so für eine besonders sanfte Reinigung. Der Bürstenkopf ist auch in kleinerer, kompakter Größe für eine präzise Reinigung verfügbar.
Ihr Sensitive Bürstenkopf passt perfekt auf jedes Philips Sonicare Zahnbürstenhandstück (außer PowerUp Battery und Essence). Stecken Sie ihn einfach auf, bzw. nehmen Sie ihn ab, um ihn problemlos zu ersetzen und zu reinigen.
4.4
von 5
32
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
gugus57
25/07/2019
Suisse
sehr feines Zahnbürstli, super
alles gut, es ist ein sehr feines Zahnbürstli gut für meine empfindlichen Zähne, kann es nur weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Vorteile
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Nachteile
Keine
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Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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