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Elektrische Zahnbürsten
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Philips Sonicare ExpertClean 7300 Elektrische Schallzahnbürste mit App
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Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
Wie aktiviere oder deaktiviere ich den Drucksensor meiner Sonicare?
Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?
Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?
Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?
W2 Optimal WhiteStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
C2 Optimal Plaque Defence(früher ProResults zum Plaque-Schutz)
i InterCareStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
W Optimal WhiteStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
W2c Optimal White compactMini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
C2 Optimal Plaque Control(früher ProResults zum Plaque-Schutz)
ProResultsBürstenköpfe (6er-Pack)
Philips SonicareReiseetui aus Plastik
Philips SonicareLadestation
Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Vielfaltspack mit unterschiedlichen Bürstenköpfen
C3 Premium Plaque DefenceStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
G3 Premium Gum CareStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
W2 Optimal White2x Weiße Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
W3 Premium WhiteStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
S SensitiveStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Wie verbinde ich die Philips Sonicare Zahnbürste mit der Sonicare App (nur Android)?
Wie verbinde ich die Philips Sonicare Zahnbürste wieder mit der Sonicare App (nur Android)?
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht
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