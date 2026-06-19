Soft-PEI-Kalotten-Hochtöner für warme und strukturierte Töne

PEI (Polyetherimid) ist ein ideales Material für Kalotten-Hochtöner aufgrund seines geringen Gewichts, seiner hohen Zugfestigkeit, hohen Stabilität und Toleranz gegenüber hohen Temperaturen. Innerhalb des Hochtonlautsprechers erzeugt die kleine Membran (Kalotte offen) hohe Frequenztöne. Diese PEI-Kalotten können sogar die höchsten Töne einfangen, um Ihre Musik mit einer warmen Höhenbandbreite zu strukturieren. Die Kalottenform verbreitet den Sound auch, damit Sie die hohen Töne von jedem Sitz im Auto gut hören können.