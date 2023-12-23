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  • Leistungsstarkes Heizen, optimale Energieeffizienz
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5000 SeriesKeramik-Heizlüfter

CX5120/11

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Leistungsstarkes Heizen, optimale Energieeffizienz
Machen Sie es sich gemütlich und sparen Sie Energie mit unserem intelligenten Keramik-Heizlüfter. Mit leistungsstarker 2000-W-PTC-Heizung, Weitwinkel-Oszillation, App-Steuerung und mehreren Sicherheitsfunktionen. Nutzen Sie den automatischen KI-Modus für minimalen Energieverbrauch und ultimativen Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Spart bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizlüftern (1)

Leistungsstarkes Heizen, optimale Energieeffizienz

  • Schnelles Aufheizen in nur 2 Sekunden

  • Temperaturanzeige

  • Energiesparen mit KI

  • Verbunden mit der Air+ App

Wohltuende Wärme im Handumdrehen durch schnelles Aufheizen in 2 Sekunden

Wohltuende Wärme im Handumdrehen durch schnelles Aufheizen in 2 Sekunden

Kraftvolle, sofortige Wärme in nur 2 Sekunden mit einer einstellbaren Leistung von bis zu 2.000 W. Ideal für Räume bis zu einer Größe von 20 m².

Temperaturanzeige für eine einfache Steuerung

Temperaturanzeige für eine einfache Steuerung

Die Temperaturanzeige auf dem Gerät ermöglicht eine mühelose und schnelle Steuerung, sodass du die Temperatureinstellungen ganz einfach überwachen und auf die gewünschte Komfortstufe einstellen kannst. Die verbesserte Temperaturanzeige bietet eine verbesserte Genauigkeit (2). Für zusätzlichen Komfort kann ganz einfach die Displaybeleuchtung ausgeschaltet werden, um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen.

EcoAI spart bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizlüftern (1)

EcoAI spart bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizlüftern (1)

Die weltweit erste Reihe elektrischer Heizlüfter, die mithilfe von KI Energieeinsparungen erzielt, während der Raum beheizt wird. Unsere EcoAI Technologie passt sich der Raumtemperatur an, analysiert Nutzungsgewohnheiten und überwacht die Umgebung, um den Energieverbrauch zu optimieren. Aktiviere einfach den Auto+ Modus in der Air+ App und entdecke weitere Funktionen, die individuellen Komfort mit Energieeinsparungen von bis zu 50 % (1) bieten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

23/12/2023

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

O produto è muito bom

Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst

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Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst

05/12/2023

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Qualidade preço

Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros

Vorteile

temporizador e controlo de temperatura

Nachteile

dava jeito ter um comando próprio também

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Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst

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Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Dieses Gerät mit KI-gestütztem Auto Plus-Modus kann bis zu 50 % der benötigten kWh im Vergleich zum gleichen Gerät mit manueller Steuerung und bis zu 25 % der benötigten kWh nur durch Temperaturregelung sparen. Tatsächliche Einsparungen variieren je nach Wetter, geografischer Lage, Raumaufteilung und Nutzungsmustern.

  2. Das Gerät wurde aktualisiert, um die Raumtemperatur genauer anzuzeigen. Dennoch kann die angezeigte Temperatur auf dem Gerät leicht von der Raumtemperatur abweichen, da sie die Temperatur rund um den Heizlüfter wiedergibt.

  3. (3) Geräuschpegel bei Stufe 1 gemäß IEC 60704-2-2