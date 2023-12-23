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Schnelles Aufheizen in nur 2 Sekunden
Temperaturanzeige
Energiesparen mit KI
Verbunden mit der Air+ App
Kraftvolle, sofortige Wärme in nur 2 Sekunden mit einer einstellbaren Leistung von bis zu 2.000 W. Ideal für Räume bis zu einer Größe von 20 m².
Die Temperaturanzeige auf dem Gerät ermöglicht eine mühelose und schnelle Steuerung, sodass du die Temperatureinstellungen ganz einfach überwachen und auf die gewünschte Komfortstufe einstellen kannst. Die verbesserte Temperaturanzeige bietet eine verbesserte Genauigkeit (2). Für zusätzlichen Komfort kann ganz einfach die Displaybeleuchtung ausgeschaltet werden, um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen.
Die weltweit erste Reihe elektrischer Heizlüfter, die mithilfe von KI Energieeinsparungen erzielt, während der Raum beheizt wird. Unsere EcoAI Technologie passt sich der Raumtemperatur an, analysiert Nutzungsgewohnheiten und überwacht die Umgebung, um den Energieverbrauch zu optimieren. Aktiviere einfach den Auto+ Modus in der Air+ App und entdecke weitere Funktionen, die individuellen Komfort mit Energieeinsparungen von bis zu 50 % (1) bieten.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mysticalcracker
23/12/2023
Portugal
Verifizierter Käufer
O produto è muito bom
Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst
Luisdiver
05/12/2023
Portugal
Verifizierter Käufer
Qualidade preço
Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros
Vorteile
temporizador e controlo de temperatura
Nachteile
dava jeito ter um comando próprio também
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica verfasst
(1) Dieses Gerät mit KI-gestütztem Auto Plus-Modus kann bis zu 50 % der benötigten kWh im Vergleich zum gleichen Gerät mit manueller Steuerung und bis zu 25 % der benötigten kWh nur durch Temperaturregelung sparen. Tatsächliche Einsparungen variieren je nach Wetter, geografischer Lage, Raumaufteilung und Nutzungsmustern.
Das Gerät wurde aktualisiert, um die Raumtemperatur genauer anzuzeigen. Dennoch kann die angezeigte Temperatur auf dem Gerät leicht von der Raumtemperatur abweichen, da sie die Temperatur rund um den Heizlüfter wiedergibt.
(3) Geräuschpegel bei Stufe 1 gemäß IEC 60704-2-2