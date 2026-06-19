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  • Leistungsstarke und dennoch leise Kühlung
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5000 SeriesTower-Ventilator

CX5535/00

Leistungsstarke und dennoch leise Kühlung
Profitiere von einer leistungsstarken und geräuscharmen Kühlung bei minimalem Energieverbrauch. Dieser hochleistungsfähige, automatisch rotierende Ventilator kühlt im Handumdrehen den gesamten Raum. Auf Wunsch kannst du mit dem Gerät auch die Raumluft mit deinen Lieblingsdüften beleben.
Alle Vorteile anzeigen

Leistung, Qualität und Komfort

Leistungsstarke und dennoch leise Kühlung

  • Luftstrom des Ventilators 2.230 m³/h

  • Fernbedienung

  • 105 cm schlankes Design

  • Geeignet für Aromadiffusion

Großer Luftstrom für eine angenehme Kühlung

Großer Luftstrom für eine angenehme Kühlung

Der Luftauslass unseres Geräts ist breit und hoch, bietet maximale Abdeckung und kühlt den gesamten Raum in kurzer Zeit. Mit einer 60°-Oszillationsfunktion erreicht der Ventilator alle gewünschten Bereiche und sorgt so für kühle und angenehme Bedingungen im ganzen Raum.

Ein Modus für jede Stimmung

Ein Modus für jede Stimmung

Mit seinen drei Geschwindigkeitsstufen kannst du die Leistung des Ventilators ganz an deine Bedürfnisse anpassen – egal, ob du eine sanfte Brise oder einen kräftigeren Luftstrom bevorzugst. Mit drei vielseitigen Modi (Normal, Natürliche Brise, Leiser Schlafmodus) kannst du den perfekten Modus nach deinen Vorstellungen auswählen und personalisierten Komfort erleben.

Extrem leise Kühlung, nur 28 dB

Extrem leise Kühlung, nur 28 dB

Mit 28 dB ist der Ventilator auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe leiser als ein Flüstern. Genieße eine ruhige Umgebung zum Arbeiten, Lesen und Schlafen ohne Ablenkung.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

    • Philips Original

    Philips Original
    Aromapads

    FY5100/00
    • Kompatibel mit Philips Climate Care Produkten
    • Bis zu 24 Monate verwendbar
    • Im Lieferumfang enthalten: 24 Aromapads
    • Philips Original-Aromapads

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Beim Kauf dieses Produkts sind keine ätherischen Öle enthalten.

  2. (2) Durchschnittlicher Geräuschpegel gemäß IEC 60704-2-7:2020.