Großer Luftstrom für eine angenehme Kühlung

Der Luftauslass unseres Geräts ist breit und hoch, bietet maximale Abdeckung und kühlt den gesamten Raum in kurzer Zeit. Mit einer 60°-Oszillationsfunktion erreicht der Ventilator alle gewünschten Bereiche und sorgt so für kühle und angenehme Bedingungen im ganzen Raum.