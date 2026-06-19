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CX5535/00
Luftstrom des Ventilators 2.230 m³/h
Fernbedienung
105 cm schlankes Design
Geeignet für Aromadiffusion
Der Luftauslass unseres Geräts ist breit und hoch, bietet maximale Abdeckung und kühlt den gesamten Raum in kurzer Zeit. Mit einer 60°-Oszillationsfunktion erreicht der Ventilator alle gewünschten Bereiche und sorgt so für kühle und angenehme Bedingungen im ganzen Raum.
Mit seinen drei Geschwindigkeitsstufen kannst du die Leistung des Ventilators ganz an deine Bedürfnisse anpassen – egal, ob du eine sanfte Brise oder einen kräftigeren Luftstrom bevorzugst. Mit drei vielseitigen Modi (Normal, Natürliche Brise, Leiser Schlafmodus) kannst du den perfekten Modus nach deinen Vorstellungen auswählen und personalisierten Komfort erleben.
Mit 28 dB ist der Ventilator auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe leiser als ein Flüstern. Genieße eine ruhige Umgebung zum Arbeiten, Lesen und Schlafen ohne Ablenkung.
Bewertungen
(1) Beim Kauf dieses Produkts sind keine ätherischen Öle enthalten.
(2) Durchschnittlicher Geräuschpegel gemäß IEC 60704-2-7:2020.