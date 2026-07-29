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Stärkere und dennoch leisere Kühlung (1)
Genieße kraftvolle Kühlung mit minimaler Geräuschentwicklung und niedrigem Energieverbrauch. Erlebe erfrischenden Luftstrom, der den gesamten Raum kühlt, und schaffe eine beruhigende Atmosphäre, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst.
Starker Luftstrom mit 2.370 m³/h
Besonders leiser Betrieb
Niedriger Energieverbrauch
Fernbedienung
Dieser blattlose Ventilator liefert einen starken Luftstrom von 2.370 m³/h, um deinen gesamten Raum schnell zu kühlen. Er verteilt kühle Luft weiter und breiter (1), mit Luftgeschwindigkeiten von bis zu 8,1 m/s.
Erlebe 40% leisere Kühlung (1), mit nur 24 dB (2). Mit einem Luftauslass, der von der Aerodynamik von Flugzeugflügeln inspiriert ist, ist dieser Ventilator perfekt für erholsamen Schlaf, Arbeit oder völlige Entspannung.
Wähle aus 3 Modi (Manuell, Natürliche Brise, Erweiterter Schlafmodus) und 5 Geschwindigkeitsstufen für personalisierte Kühlung. Von einer sanften Brise bis zu kraftvollem Luftstrom genießt du mühelos Komfort den ganzen Tag.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
20
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
NoyanA
29/07/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Ein optisch schicker, leiser und leistungsstarker Turmventilator mit praktischem Aromafach und Timer, bei dem lediglich die begrenzte Reichweite der Fernbedienung ein kleiner Minuspunkt ist.
Dieser Turm Ventilator gefällt mir sehr gut, optisch in Weiß sehr schick dazu ein angenehmer zugleich leiser Betrieb, im Nachtmodus. Es gibt insgesamt 5 leistungsstarks Stufen und eine kühlende gleichmäßige Luftleistung bietet. Ganz entspannt nutzbar mit der Fernbedienung bei den Nachfolgemodell sogar mit App steuerbar. Ich war so zufrieden und hab das mein Kumpel präsentiert, dass er sich das Nachfolgemodell in schwarz geholt hat, deshalb weiß ich das mit der Appfunktion und er hat sogar bis zu 12 Stufen. Über die Fernbedienung kann man auch einstellen, ob der Ventilator sich dreht oder in einer festen Position. Das Produkt war wirklich Mega gut verpackt, was auch den Transport super überstanden hatte. Aroma Liebhaber, die gerne abschalten zu einer Aroma Therapie werden jetzt die Möglichkeit haben Dank dem kleinen Faches verschiedene ätherische Öle zu nutzen, kühlender Luftstrom mit angenehmen Duft. Der Ventilator ist echt praktisch, schlicht schön und hat was drauf. Ein kleiner Kontrapunkt, dass die Fernbedienung in der Nutzung etwas eingeschränkter ist wegen der Entfernung.￼ aber man kann auch einen Timer einstellen.￼
Diese Bewertung wurde für Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator verfasst
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LauraW
26/07/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Ein Sommer essential, auf das ich nicht mehr verzichten möchte.
Ich weiß erlich gesagt nicht , wie ich die sommerhize ohne dieses Gerät überstanden hätte ☀️😅 Es sieht nicht nur wunderschön und modern aus, sondern ist auch unglaublich leise. Selbst auf höheren stufen hört man ihn kaum. Mit 5 Leistungsstufen sorgt er richtig angenehme Abkühlung. Perfekte Kombination aus Design und Funktion . Es hat auch Fernbedienung was alles noch einfacher macht . Es ist sehr leicht und kann man easy von Zimmer zu Zimmer tragen. Es was sehr einfach aufzubauen. Hat perfekte Größe für kleine Zimmer auch. Ein Sommer essential, auf das ich nicht mehr verzichten möchte.
Diese Bewertung wurde für Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator verfasst
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MaryT
23/07/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Top!Sehr zufrieden!
Ich bin wirklich begeistert von diesem Philips Turmventilator! Er sieht modern und hochwertig aus, nimmt kaum Platz weg und passt perfekt in jedes Zimmer. Die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und der leise Nachtmodus sind besonders praktisch, selbst beim Schlafen stört er überhaupt nicht. Die Oszillation sorgt dafür, dass die Luft angenehm im ganzen Raum verteilt wird, Gerade an heißen Sommertagen ist er für mich unverzichtbar geworden. Klare Empfehlung!
Diese Bewertung wurde für Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator verfasst
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(1) im Vergleich zum Vorgängermodell CX5535
(2) Getestet bei niedrigster Geschwindigkeitseinstellung