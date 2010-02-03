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Eingestellt
DC1050/12
Befreien Sie Ihre iPod-Musik
Befreien Sie Ihre iPod-Musik, und genießen Sie sie laut und klar auf ausgewählten Philips Wireless Music-Systemen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.0
von 5
2
Bewertungen
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Docking cradle verfasst
Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Docking cradle verfasst
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Houder/basisstation verfasst
Diese Bewertung wurde für Streamium DC1050 Houder/basisstation verfasst