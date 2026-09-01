Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
DC190/12
Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken
Mit dem Docking-Entertainment-System DC190 von Philips können Sie jetzt zu Musik von Ihrem iPod aufwachen. Dieses elegante Gerät mit verspiegeltem Design verfügt nicht nur über zwei Weckzeiten, es ermöglicht Ihnen über den MP3 Link auch einen perfekten Start in den Tag zu Musik von anderen tragbaren Geräten.
Dieses System bietet eine 3 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.8
von 5
13
Bewertungen
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Vorteile
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Nachteile
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Diese Bewertung wurde für DC190 sistema docking verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-01
Diese Bewertung wurde für DC190 sistema docking verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC190 sistema docking verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC190 sistema docking verfasst
Margaux
18/11/2011
France
Je ne suis pas déçue !
Pour répondre au commentaire précédant en partie, il est vrai que c'est relativement bruyant mais bon quand on dors, on dors non ? Sinon pour le produit en lui-même : super, rien à dire, très fonctionnel! Et je le trouve très simple d'utilisation il suffit de bien lire les 2, 3 éléments de la notice, et ça fonctionne comme sur des roulettes :-) ! Je l'adore :) P.S : le petit moins en performance c'est pour la "gène" du bruit ^^
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC190 station d'accueil pour baladeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC190 station d'accueil pour baladeur verfasst