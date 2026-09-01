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Eingestellt

Docking-Entertainment-System

DC190/12

3.8

| (13) Bewertungen

Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken

Mit dem Docking-Entertainment-System DC190 von Philips können Sie jetzt zu Musik von Ihrem iPod aufwachen. Dieses elegante Gerät mit verspiegeltem Design verfügt nicht nur über zwei Weckzeiten, es ermöglicht Ihnen über den MP3 Link auch einen perfekten Start in den Tag zu Musik von anderen tragbaren Geräten.

Alle Vorteile anzeigen

von iPod und Radio

Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken

3 W RMS Gesamtausgangsleistung

3 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System bietet eine 3 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

13

Bewertungen

1

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Vorteile

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Nachteile

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Diese Bewertung wurde für DC190 sistema docking verfasst

Datum der Verwendung 2026-09-01

Diese Bewertung wurde für DC190 sistema docking verfasst

Datum der Verwendung 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC190 sistema docking verfasst

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18/11/2011

France

France

Je ne suis pas déçue !

Pour répondre au commentaire précédant en partie, il est vrai que c'est relativement bruyant mais bon quand on dors, on dors non ? Sinon pour le produit en lui-même : super, rien à dire, très fonctionnel! Et je le trouve très simple d'utilisation il suffit de bien lire les 2, 3 éléments de la notice, et ça fonctionne comme sur des roulettes :-) ! Je l'adore :) P.S : le petit moins en performance c'est pour la "gène" du bruit ^^

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC190 station d'accueil pour baladeur verfasst

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