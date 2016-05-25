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Eingestellt
Aufwachen mit großartiger Musik
Lassen Sie sich sanft mit Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit Lightning-Anschluss wecken oder mit Nachrichten aus dem Radio auf den neuesten Stand bringen! Dieses Gerät macht nicht nur mit hervorragendem Sound Ihren Morgen entspannter, es verleiht außerdem Ihrem Schlafzimmer zusätzlich Stil dank eines Aluminiumgehäuses.
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone/iPad
UKW, zwei Weckzeiten
10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
4.5
von 5
10
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
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Diese Bewertung wurde für DC295 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst
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dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
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Diese Bewertung wurde für DC295 Dockingstation für iPhone/iPod verfasst
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Lodaste
26/12/2013
Deutschland
Einfach nur Klasse
Einfach mal schnell von Zimmer zu Zimmer gestellt. Macht ordentliche Musik und Radio auch Klasse
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