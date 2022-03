Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.