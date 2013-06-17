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Mini Stereoanlage

DCM2020/12

3.7

| (14) Bewertungen

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

Spielen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad ab, und laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig auf. Andere tragbare Musik-Player können über USB Direct oder MP3 Link ebenfalls mit diesem Micro-Soundsystem DCM2020/12 verbunden werden. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit sattem und tiefem Basssound dank Bassreflex-Lautsprechern.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

  • mit 30-poligem Anschluss

  • für iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • 20 W

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

14

Bewertungen

2

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM2020 Micromuzieksysteem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM2020 Micromuzieksysteem verfasst

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM2020 Sistema musicale micro verfasst

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08/03/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM2020 Mini Stereoanlage verfasst

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Diese Bewertung wurde für DCM2020 Mini Stereoanlage verfasst

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