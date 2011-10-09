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Eingestellt
Schutz und Griffsicherheit
Diese Hülle mit Gummiakzenten schützt Ihr iPad von allen Seiten und verfügt über ein kristallklares Fenster, über das Sie den Bildschirm Ihres iPads nutzen können. So garantiert diese Hülle jederzeit optimale Griffsicherheit, während Sie vollständigen Zugriff auf alle Steuerungen sowie den Dockinganschluss Ihres iPads haben.
für Ihr iPad
Das weiche Silikon der Hülle verleiht dem Player Griffsicherheit und schützt das Gerät gleichzeitig vor Abnutzung.
Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.
Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.