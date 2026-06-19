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Eingestellt

Polsterhülle Easel

DLN1720/10

Praktische gepolsterte Hülle,

Diese verstärkte Hülle bietet nicht nur umfassenden Schutz und optimale Funktionalität, sie verfügt außerdem über eine Polsterung, die als Standfuß dient. So können Sie freihändig Inhalte auf Ihrem Gerät im Hoch- oder Querformat anzeigen. Die schlanke Innenhülle ist abnehmbar und bietet unauffälligen Schutz für unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

die sich in einen Zwei-Wege-Standfuß verwandeln lässt

Praktische gepolsterte Hülle,

  • für Ihr iPad

Weiches Stofffutter

Das weiche Stofffutter dieser Tasche schützt die Oberfläche Ihres Geräts, wenn es sich in der Tasche befindet.

Eleganz und Strapazierfähigkeit durch Kunstleder

Diese Hülle besteht aus attraktivem und strapazierfähigem Kunstleder und bietet somit Schutz und Eleganz.

Nutzen Sie die abnehmbare Innenhülle für unterwegs

Da eine schlanke Hülle für den Schutz unterwegs manchmal schon ausreicht, ist die Innenhülle, die einfach in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack passt, für unterwegs abnehmbar.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 460.5 kB
  • 17 November 2023

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