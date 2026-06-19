Praktische gepolsterte Hülle,

Diese verstärkte Hülle bietet nicht nur umfassenden Schutz und optimale Funktionalität, sie verfügt außerdem über eine Polsterung, die als Standfuß dient. So können Sie freihändig Inhalte auf Ihrem Gerät im Hoch- oder Querformat anzeigen. Die schlanke Innenhülle ist abnehmbar und bietet unauffälligen Schutz für unterwegs.