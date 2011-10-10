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Eingestellt
Schützten Sie Ihr iPad auch unterwegs besonders stilvoll
Diese stilvolle gepolsterte Kunstlederhülle mit robustem Material und Verschluss lässt sich ganz einfach in einen Standfuß verwandeln, sodass Sie Inhalte auch freihändig ansehen können. Im Inneren sorgen das weiche Futter und die integrierte Halterung für sicheren Schutz für Ihr iPad, auch unterwegs.
für Ihr iPad
Die Folio-Hülle schützt Ihr gesamtes Gerät mit einer Abdeckung, die sich leicht öffnen lässt, um bei Bedarf einfachen Zugriff zu gewährleisten.
Diese Hülle besteht aus attraktivem und strapazierfähigem Kunstleder und bietet somit Schutz und Eleganz.
Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.