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Eingestellt

Folio-Standfuß

DLN1732/10

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schützten Sie Ihr iPad auch unterwegs besonders stilvoll

Diese stilvolle gepolsterte Kunstlederhülle mit robustem Material und Verschluss lässt sich ganz einfach in einen Standfuß verwandeln, sodass Sie Inhalte auch freihändig ansehen können. Im Inneren sorgen das weiche Futter und die integrierte Halterung für sicheren Schutz für Ihr iPad, auch unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

mit einer Folio-Hülle, die zum Standfuß wird

Schützten Sie Ihr iPad auch unterwegs besonders stilvoll

  • für Ihr iPad

Folio-Hülle

Die Folio-Hülle schützt Ihr gesamtes Gerät mit einer Abdeckung, die sich leicht öffnen lässt, um bei Bedarf einfachen Zugriff zu gewährleisten.

Eleganz und Strapazierfähigkeit durch Kunstleder

Diese Hülle besteht aus attraktivem und strapazierfähigem Kunstleder und bietet somit Schutz und Eleganz.

Tragetasche kann einzeln o. als zusätzl. Schutz in Tasche verwendet werden

Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 301.7 kB
  • 21 April 2024

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