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Eingestellt
DLN1761/10
Verbesserter Schutz für Ihr iPad
Verwenden Sie diese Hülle mit drei Schutzschichten als eigenständige Tragetasche für Ihr iPad, oder nutzen Sie die Vorteile des schlanken Designs, und packen Sie die Hülle in Ihre Tasche. Eine robuste äußere Schicht, Schaum mit Luftzellen als Zwischenschicht sowie ein flusenfreies Innenfutter sorgen für Schutz.
für iPad 2
Diese Tasche bietet Ihrem Gerät nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine gewisse Eleganz
Diese Hülle bietet kompakten Schutz. So können Sie Ihr Gerät in Ihrer Tasche oder in Ihrem Rucksack auch unterwegs geschützt transportieren.
Dank des praktischen und schicken Designs passt die Hülle zu allem.