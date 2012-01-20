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Eingestellt

Hülle

DLN1761/10

4

| (1) Bewertung

Verbesserter Schutz für Ihr iPad

Verwenden Sie diese Hülle mit drei Schutzschichten als eigenständige Tragetasche für Ihr iPad, oder nutzen Sie die Vorteile des schlanken Designs, und packen Sie die Hülle in Ihre Tasche. Eine robuste äußere Schicht, Schaum mit Luftzellen als Zwischenschicht sowie ein flusenfreies Innenfutter sorgen für Schutz.

Alle Vorteile anzeigen

mit schlankem Design und drei Schutzschichten

Verbesserter Schutz für Ihr iPad

  • für iPad 2

Einfaches, aber elegantes Design

Diese Tasche bietet Ihrem Gerät nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine gewisse Eleganz

Schlankes Design, das ganz einfach in jede Tasche passt

Diese Hülle bietet kompakten Schutz. So können Sie Ihr Gerät in Ihrer Tasche oder in Ihrem Rucksack auch unterwegs geschützt transportieren.

Praktisches und schickes Design

Dank des praktischen und schicken Designs passt die Hülle zu allem.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 553.6 kB
  • 21 April 2024

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