Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Perfekter Sitz
Diese flexible weiche Hülle bietet Rundumschutz sowie Griffsicherheit und perfekten Sitz für Ihr iPad. Dank des durchsichtigen ShockStop-Materials werden Stöße absorbiert, und Ihr Gerät wird abgefedert, während Sie Zugriff auf alle Funktionen und Anschlüsse haben.
für iPad 2
Diese Hülle besteht aus einem thermoplastischem Polyurethanelastomer, das aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften zugleich Griffsicherheit und Stoßschutz bietet.
Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.
Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.