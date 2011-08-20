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Eingestellt
Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz
Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Philips Dockingstation DS3020/12 bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.
für iPod/iPhone
Akku-/Netzbetrieb
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
44
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Dome
20/08/2011
Deutschland
Super Dockinglautsprecher
Perfekter Klang, lange Batterie haltbarkeit, cooles Design, praktische ladestation, Und das App ist auch sehr gut. Und vorallem Laut ist er ohne das er verrauscht klingt. Für den Preis 1a. Leider war es in der nächsten Woche bei Media Markt für 20€ günstiger zu haben :(
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3020 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3020 Dockingstation verfasst
Yoshi68
17/11/2019
Italia
Piccola Dock dal grande sound!
Una Dock di piccole dimensioni ma dal grande sound. Ho provato questa dock perché ora sul mercato dell’usato si possono acquistare meravigliosi iPod di tutte le tipologie a prezzi veramente bassi con il vecchio connettore a 30 pin. Funziona perfettamente grazie anche all’app di Philips dockStudio che permette di ascoltare radio digitali online. Rapporto qualità/prezzo ottimo. Dimensioni ridotte per un’ottima versatilità. Ottimo prodotto!
Vorteile
Piccole dimensioni. Bassi presenti. Suono cristallino. App DockStudio.
Nachteile
Difficile da trovare dopo tanti anni dall’uscita. Connettore 30 pin per amanti del vintage Apple.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3020 Sistema docking con altoparlanti verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2019-10-17
Groov14
22/10/2012
España
Excelente
Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3020 altavoz base verfasst
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