ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

Dockingstation

DS3020/12

4.5

| (44) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Philips Dockingstation DS3020/12 bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser Dockingstation

Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz

  • für iPod/iPhone

  • Akku-/Netzbetrieb

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

44

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

20/08/2011

Deutschland

Deutschland

Super Dockinglautsprecher

Perfekter Klang, lange Batterie haltbarkeit, cooles Design, praktische ladestation, Und das App ist auch sehr gut. Und vorallem Laut ist er ohne das er verrauscht klingt. Für den Preis 1a. Leider war es in der nächsten Woche bei Media Markt für 20€ günstiger zu haben :(

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3020 Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3020 Dockingstation verfasst

17/11/2019

Italia

Italia

Piccola Dock dal grande sound!

Una Dock di piccole dimensioni ma dal grande sound. Ho provato questa dock perché ora sul mercato dell’usato si possono acquistare meravigliosi iPod di tutte le tipologie a prezzi veramente bassi con il vecchio connettore a 30 pin. Funziona perfettamente grazie anche all’app di Philips dockStudio che permette di ascoltare radio digitali online. Rapporto qualità/prezzo ottimo. Dimensioni ridotte per un’ottima versatilità. Ottimo prodotto!

Vorteile

Piccole dimensioni. Bassi presenti. Suono cristallino. App DockStudio.

Nachteile

Difficile da trovare dopo tanti anni dall’uscita. Connettore 30 pin per amanti del vintage Apple.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3020 Sistema docking con altoparlanti verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3020 Sistema docking con altoparlanti verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-17

22/10/2012

España

España

Excelente

Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3020 altavoz base verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3020 altavoz base verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.