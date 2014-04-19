Ich bin mit dem Produkt im großen und ganzen zufrieden. Es hat ein sehr schönes Design und die Qualität stimmt auch. Das iPhone lädt sich in der Dock auf - jedoch nur wenn die Station mit dem Stromkabel verbunden ist. Man kann dabei ohne Probleme Musik hören. Möchte man das iPhone in die Hand nehmen und weiter Musik hören, verbindet sich die Station zügig mit dem Handy per Bluetooth. Die Station kann im Akkubetrieb überall mit hin mit hingenommen werden. Ich nehme sie selbst gerne von einem Zimmer ins andere mit. Der Sound ist gut, aber nicht sehr gut. Die Bässe könnten ruhig noch stärker zum Vorschein kommen, durch das Design denkt man es kommt noch etwas mehr aus der Box. Wenn man Preis/Leistung/Ausstattung vergleicht, ist dies eine gute Investition. Docking Stationen mit besseren Sound kostet mehr und sind auch größer als diese. Fazit: Diese Station klingt besser als eine übliche Docking Station die z.B. fürs Schlafzimmer gedacht ist und bietet einen sehr guten Funktionsumfang. Abstriche muss man leider an der nicht ganz zufriedenstellenden Klangqualität machen.