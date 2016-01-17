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Eingestellt
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Erleben Sie Ihre Musik, Spiele und Videos mit dieser Philips Dockingstation DS3500/12 kabellos dank Bluetooth-Übertragung. Verbinden Sie Ihr/en iPod/iPhone/iPad über USB mit Ihrem Computer. Schließen Sie Ihr Gerät an eine Steckdose an, oder verwenden Sie Akkus.
für iPod/iPhone/iPad
Akku-/Netzbetrieb
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
4.0
von 5
27
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
PRoman23
17/01/2016
España
Altavoces excelentes y versatiles
Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.
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Diese Bewertung wurde für DS3500 Altavoz base con Bluetooth® verfasst
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Brooksy
09/04/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent Product
First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.
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Diese Bewertung wurde für DS3500 docking speaker with Bluetooth® verfasst
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Youngerphaze360
07/03/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent Product
Very good but it needs a bit improvement on the base system.
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