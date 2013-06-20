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Dockingstation mit Bluetooth®

DS7530/12

4.1

| (16) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

Optimal für die Verwendung unterwegs

Dieser Lautsprecher DS7530/12 ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Leistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Er wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und bietet Ihnen beeindruckend leistungsstarken Sound für Musik von Ihrem iPod/iPhone sowie Komfort beim kabellosen Streaming.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser Dockingstation

Optimal für die Verwendung unterwegs

  • für iPod/iPhone

  • Akku-/Netzbetrieb

wOOx-Technologie für satte und gleichzeitig präzise Bässe ohne Verzerrungen

wOOx-Technologie für satte und gleichzeitig präzise Bässe ohne Verzerrungen

wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

16

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

2

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth® verfasst

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20/06/2013

Nederland

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Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

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16/03/2013

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Top product!

Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!

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