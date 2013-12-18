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Eingestellt
Optimal für die Verwendung unterwegs
Der Dockinglautsprecher DS7580, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellsten iPods über den Lightning-Anschluss, ist durch seine kompakte Form und dem dennoch leistungsstarken Sound optimal für unterwegs geeignet. Ein Akku und eine Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone
10 W, Akku
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.
wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
tono33
18/12/2013
España
Simple, buen sonido y diseño...
Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS7580 altavoz base verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS7580 altavoz base verfasst
lloydd
20/06/2014
Suisse
le son est coupé
j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?
Diese Bewertung wurde für DS7580 Station d'accueil verfasst
Diese Bewertung wurde für DS7580 Station d'accueil verfasst