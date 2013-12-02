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Eingestellt
Optimal für die Verwendung unterwegs
Dieser Philips Player DS7600/10 ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Soundleistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Er wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und verfügt daher über einen Akku, ein robustes Aluminiumdesign sowie eine Tragetasche.
für iPod/iPhone
Akku-/Netzbetrieb
wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
175
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Lieve23
02/12/2013
België
Mooi design , perfecte sound , gemakkelijk mee te nemen.
Dit product voldoet aan alle verwachtingen , was aangekocht om mee te nemen op reis maar word nu heel veel thuis gebruikt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS7600 docking-luidspreker verfasst
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Roberto41
22/07/2013
Nederland
Dit speakerdock is erg makkelijk in gebruik en heeft een erg goed geluid.
Dit speakerdock heeft een leuk design en kan ook makkelijk worden meegenomen. Wat mij vooral verbaast is dat er een erg goed geluid uit de speaker komt. Dit product kan ik zeker aanbevelen.
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BArt2015
21/07/2013
Nederland
goed geluid en simpel
simpel in gebruik en een goed geluid komt eruit . een echte aanrader...
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