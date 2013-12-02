ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle
  • Produktfoto von vorne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle

Eingestellt

Dockingstation

DS7600/10

4

| (175) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

Optimal für die Verwendung unterwegs

Dieser Philips Player DS7600/10 ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Soundleistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Er wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und verfügt daher über einen Akku, ein robustes Aluminiumdesign sowie eine Tragetasche.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser Dockingstation

Optimal für die Verwendung unterwegs

  • für iPod/iPhone

  • Akku-/Netzbetrieb

wOOx-Technologie für satte und gleichzeitig präzise Bässe ohne Verzerrungen

wOOx-Technologie für satte und gleichzeitig präzise Bässe ohne Verzerrungen

wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

175

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

02/12/2013

België

België

Mooi design , perfecte sound , gemakkelijk mee te nemen.

Dit product voldoet aan alle verwachtingen , was aangekocht om mee te nemen op reis maar word nu heel veel thuis gebruikt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7600 docking-luidspreker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7600 docking-luidspreker verfasst

22/07/2013

Nederland

Nederland

Dit speakerdock is erg makkelijk in gebruik en heeft een erg goed geluid.

Dit speakerdock heeft een leuk design en kan ook makkelijk worden meegenomen. Wat mij vooral verbaast is dat er een erg goed geluid uit de speaker komt. Dit product kan ik zeker aanbevelen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7600 docking-luidspreker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7600 docking-luidspreker verfasst

21/07/2013

Nederland

Nederland

goed geluid en simpel

simpel in gebruik en een goed geluid komt eruit . een echte aanrader...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7600 docking-luidspreker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7600 docking-luidspreker verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.