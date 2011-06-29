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Eingestellt
Optimal für die Verwendung unterwegs
Diese Fidelio DS7700/10 Dockingstation ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Leistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Sie wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und bietet Ihnen beeindruckend leistungsstarken Sound für Musik von Ihrem iPod/iPhone. So können Sie jederzeit hervorragende Musik genießen, wo auch immer Sie Ihr Leben hinführt.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
4.3
von 5
45
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Tattooundjetzt
29/06/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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20/11/2011
België
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Kumar123
04/06/2016
United Kingdom
Best portable speaker
Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.
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