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Eingestellt

Dockingstation

DS7700/10

4.3

| (45) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Optimal für die Verwendung unterwegs

Diese Fidelio DS7700/10 Dockingstation ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Leistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Sie wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und bietet Ihnen beeindruckend leistungsstarken Sound für Musik von Ihrem iPod/iPhone. So können Sie jederzeit hervorragende Musik genießen, wo auch immer Sie Ihr Leben hinführt.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser Dockingstation

Optimal für die Verwendung unterwegs

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Robustes Aluminium und Gehäuse für umfassenden Schutz

Elegantes, schlankes und kompaktes Design, passt in jede Tasche

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

45

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

29/06/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS7700 Dockingstation verfasst

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20/11/2011

België

België

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Diese Bewertung wurde für DS7700 Station d'accueil verfasst

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04/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best portable speaker

Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.

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Diese Bewertung wurde für DS7700 docking speaker verfasst

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