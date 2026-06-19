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Eingestellt

Dockingstation mit Bluetooth®

DS8400/10

Erfüllen Sie Ihr Zuhause drahtlos mit unglaublichem Sound

Die Dockingstation DS8400 liefert unglaublichen Sound vom iPod/iPhone/iPad über den Lightning-Anschluss. Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Musik-, Gaming- und Videoerlebnis. Mit Bluetooth-Streaming und aufladbarem Akku können Sie Musik überall kabellos genießen.

Alle Vorteile anzeigen

Erfüllen Sie Ihr Zuhause drahtlos mit unglaublichem Sound

  • Bluetooth®

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, Akku

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang

SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang

Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

Technische Daten

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