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Eingestellt
Außergewöhnliche Klangqualität und einzigartiger Stil
Der elegante und moderne Philips Dockingstation garantiert beeindruckenden Sound von Ihrem iPhone/iPod dank PureDigital-Technologie. Erleben Sie eine verbesserte Steuerung mit Umgebungssensor und intuitiver Fernbedienung, deren Design an den Lautsprecher angepasst wurde.
Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.
Das intelligente Sounddesign bietet Ihnen eine optimale Basswiedergabe. Das akustische Volumen, das jedem Mitteltontreiber zugeordnet wird, entspricht optimal den jeweiligen akustischen Anforderungen. Auch niedrige Töne werden tief und klar wiedergegeben für satte und volle Bässe.
Die klaren Linien und die einzigartig geschwungene Rückseite des Geräts sehen nicht nur hervorragend aus, sie sorgen außerdem für eine effizientere Akustik. Durch die speziell entwickelte geschwungene Rückseite wird die Stabilität des Lautsprechergehäuses erhöht und somit die interne Resonanz drastisch verringert, dadurch wird die Soundwiedergabe klarer und natürlicher. Diese Lautsprecher sehen nicht nur sensationell aus, sie liefern auch einen sensationellen Sound.
4.1
von 5
20
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
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Diese Bewertung wurde für DS8500 docking speaker verfasst
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InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS8500 altavoz base verfasst
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MartaVal
08/12/2013
España
Me gusta mucho
Tras buscar multitud de información sobre altavoces para escuchar música desde mi Iphone, me decidí por este modelo y estoy gratamente satisfecha. La calidad es buena y tiene una batería que hace no depender de la red eléctrica.
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