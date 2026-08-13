Der erste antiallergische Akkusauger von Philips

Der Philips MiniVac Car FC6093/01 12 V ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet, dem selbst kleinste Staubpartikel nicht mehr entweichen. Dieses Gerät ist ideal für zu Hause und das Auto geeignet. Der Akku sorgt für den kabellosen Betrieb zu Hause, und mit dem Ladeadapter fürs Auto erhalten Sie unbegrenzte Laufzeit in Ihrem Fahrzeug.