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Eingestellt
FC6093
Auto
12 V
Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMh-Akkus) sind umweltfreundlich. Diese Akkus enthalten keine hochgiftigen Bestandteile und sorgen zudem mit ihrer längeren Laufzeit für anhaltend hohe Leistungen.
Der HEPA-Filter verhindert das Entweichen kleiner Staubpartikel und mikroskopisch kleiner Schädlinge aus der Staubkammer.
Mit seinem speziellen stromlinienförmigen Design ist der Philips Akkusauger mit dem leistungsstarken Motor außergewöhnlich leise. Dank des angenehmen Geräuschpegels können Sie Ihr Zuhause jederzeit saugen.
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