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Eingestellt
FC6140/01
3,6-V-Akku
Zyklonisch ohne Beutel
Fugen- und Bürstenzubehör
Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
Die leistungsfähigen Nickel-Metalhydrid-Akkus (NiMH) mit längerer Haltbarkeit des Philips MiniVac haben keinen Memory-Effekt. Dieser Effekt würde bewirken, dass sich über die Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus und somit auch die Laufzeit verringert. Dieser Akkusauger mit NiMH-Akkus stellt daher im Gegensatz zu Produkten mit den üblichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) mit Memory-Effekt eine längere Leistungsdauer sicher.
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