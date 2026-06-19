Leistungsstarke 3,6-V-NiMH-Akkus

Die leistungsfähigen Nickel-Metalhydrid-Akkus (NiMH) mit längerer Haltbarkeit des Philips MiniVac haben keinen Memory-Effekt. Dieser Effekt würde bewirken, dass sich über die Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus und somit auch die Laufzeit verringert. Dieser Akkusauger mit NiMH-Akkus stellt daher im Gegensatz zu Produkten mit den üblichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) mit Memory-Effekt eine längere Leistungsdauer sicher.