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  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
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Eingestellt

MiniVacHandstaubsauger

FC6140/01

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
Genießen Sie optimales Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken, beutellosen Philips Akkusauger 3,6 V. Der Zentrifugal-Luftstrom und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.
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Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

  • 3,6-V-Akku

  • Zyklonisch ohne Beutel

  • Fugen- und Bürstenzubehör

Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Leistungsstarke 3,6-V-NiMH-Akkus

Leistungsstarke 3,6-V-NiMH-Akkus

Die leistungsfähigen Nickel-Metalhydrid-Akkus (NiMH) mit längerer Haltbarkeit des Philips MiniVac haben keinen Memory-Effekt. Dieser Effekt würde bewirken, dass sich über die Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus und somit auch die Laufzeit verringert. Dieser Akkusauger mit NiMH-Akkus stellt daher im Gegensatz zu Produkten mit den üblichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) mit Memory-Effekt eine längere Leistungsdauer sicher.

Technische Daten

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