Genießen Sie optimales Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken, beutellosen Philips Akkusauger 3,6 V. Der Zentrifugal-Luftstrom und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.