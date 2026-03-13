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User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
Genießen Sie optimales Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken, beutellosen Philips Akkusauger 3,6 V. Der Zentrifugal-Luftstrom und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.