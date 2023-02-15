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  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
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Eingestellt

MiniVacHandstaubsauger

FC6146/01

4.2
| (226) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken Philips MiniVac Lithium 10,8 V. Der zyklonische Luftstrom ohne Beutel und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.
Alle Vorteile anzeigen

Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

  • 10,8-V-Akku (Lithium)

  • Zyklonisch ohne Beutel

  • Fugen- und Bürstenzubehör

Grüne Lithium-Ionen-Technologie

Grüne Lithium-Ionen-Technologie

Lithium-Ionen-Akkus verdienen ihre Kennzeichnung als grüne Akkus. Diese umweltfreundlichen Akkus enthalten keine giftigen Bestandteile und können so der Umwelt nicht schaden. Außerdem entladen sie sich nicht, wenn das Produkt nicht verwendet wird, und gewährleisten einen sehr niedrigen Standby-Strom. Somit sind sie auch energiesparend.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

226

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

15/02/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gute Saugleistung

Der Sauger funktioniert gut. Ich benutze den Sauger hauptsächlich zum aufsaugen der Krümmel vor der Katzentoilette und das macht er gut. Ab und an gebrauche ich ihn auch für „normale“ Zwecke.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst

28/04/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ist handlich U. bedienungsfreundlich

Macht Spaß damit zu saugen es ist schon mein 2.Geræt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148R1 Handstaubsauger - Refurbished verfasst

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148R1 Handstaubsauger - Refurbished verfasst

21/04/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schnelle REINHEIT

ein handlicher Staubsauger, der schnell zur Hand ist und kleinere Verschmutzungen schnell verschwinden läßt. Auch die Reinigung ist unkompliziert. Die Ladestation ist praktisch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst

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