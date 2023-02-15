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Eingestellt
10,8-V-Akku (Lithium)
Zyklonisch ohne Beutel
Fugen- und Bürstenzubehör
Lithium-Ionen-Akkus verdienen ihre Kennzeichnung als grüne Akkus. Diese umweltfreundlichen Akkus enthalten keine giftigen Bestandteile und können so der Umwelt nicht schaden. Außerdem entladen sie sich nicht, wenn das Produkt nicht verwendet wird, und gewährleisten einen sehr niedrigen Standby-Strom. Somit sind sie auch energiesparend.
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.
4.2
von 5
226
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Rallemänchen
15/02/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Saugleistung
Der Sauger funktioniert gut. Ich benutze den Sauger hauptsächlich zum aufsaugen der Krümmel vor der Katzentoilette und das macht er gut. Ab und an gebrauche ich ihn auch für „normale“ Zwecke.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst
ALF46
28/04/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ist handlich U. bedienungsfreundlich
Macht Spaß damit zu saugen es ist schon mein 2.Geræt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148R1 Handstaubsauger - Refurbished verfasst
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148R1 Handstaubsauger - Refurbished verfasst
AF82
21/04/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schnelle REINHEIT
ein handlicher Staubsauger, der schnell zur Hand ist und kleinere Verschmutzungen schnell verschwinden läßt. Auch die Reinigung ist unkompliziert. Die Ladestation ist praktisch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger verfasst