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  • Täglich etwas Gutes für die Umwelt tun
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MiniVacHandstaubsauger

FC6148/01

Täglich etwas Gutes für die Umwelt tun
Der Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V ist mit leichten, leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Das effiziente Ladesystem verbraucht keinen Strom, wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind. So wird keine Energie verschwendet.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 70 % Energieersparnis dank effizientem Ladevorgang*

Täglich etwas Gutes für die Umwelt tun

  • 10,8-V-Akku (Lithium)

  • Zyklonisch ohne Beutel

  • Fugendüse und Bürstenaufsatz

  • Energiesparend

Leichte Li-Ionen-Akkus (lange Laufzeit)

Leichte Li-Ionen-Akkus (lange Laufzeit)

Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion-Akkus) im Philips Akkusauger bieten eine längere Akku-Betriebsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd-Akkus). Mit ihrem geringen Gewicht erleichtern die Lithium-Ionen-Akkus zudem die Reinigung.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Ladestation mit Bürstenaufsatz und Fugendüse

Ladestation mit Bürstenaufsatz und Fugendüse

Die Ladestation des MiniVac dient als Halterung für Bürstenaufsatz und Fugendüse. Der Bürstenaufsatz ermöglicht das sichere Reinigen empfindlicher Oberflächen und mit der Fugendüse reinigen Sie mühelos auch schwer erreichbare Stellen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. verglichen mit dem Vorgängermodell von FC6050 von Philips. Interner Test 2007 Philips Consumer Lifestyle.