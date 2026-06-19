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FC6148/01
10,8-V-Akku (Lithium)
Zyklonisch ohne Beutel
Fugendüse und Bürstenaufsatz
Energiesparend
Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion-Akkus) im Philips Akkusauger bieten eine längere Akku-Betriebsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd-Akkus). Mit ihrem geringen Gewicht erleichtern die Lithium-Ionen-Akkus zudem die Reinigung.
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
Die Ladestation des MiniVac dient als Halterung für Bürstenaufsatz und Fugendüse. Der Bürstenaufsatz ermöglicht das sichere Reinigen empfindlicher Oberflächen und mit der Fugendüse reinigen Sie mühelos auch schwer erreichbare Stellen.
Bewertungen
verglichen mit dem Vorgängermodell von FC6050 von Philips. Interner Test 2007 Philips Consumer Lifestyle.