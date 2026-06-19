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Eingestellt

PowerPro Duo2-in-1-Akkustick mit PowerCyclone-Technologie

FC6172/01

Gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Böden

Der neue Philips PowerPro Duo bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die TriActive Turbo-Düse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fussel auf. Die Mini-Turbo-Saugbürste reinigt weiche Oberflächen wie Sofas, Kissen und Matratzen.

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Mit PowerCyclone und TriActive Turbo-Düse

Gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Böden

  • Kabellos

  • Beutellos

  • 25,2 V

  • Mini-Turbo-Saugbürste

2-in-1-Funktion für die Reinigung von Böden und Möbeln

2-in-1-Funktion für die Reinigung von Böden und Möbeln

Die 2-in-1-Funktion bietet dir sowohl einen Akku-Staubsauger als auch einen Handstaubsauger in einem. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung von Böden und Möbeln.

Filtertechnologie mit 3 Schichten zum Erfassen von Mikropartikeln

Filtertechnologie mit 3 Schichten zum Erfassen von Mikropartikeln

Der abwaschbare Filter mit 3 Schichten erfasst über 90 % von Allergenen wie Pollen, Tierhaare und Staub für eine saubere Luft.

Kabelloser Betrieb für flexible Verwendung überall in deinem Zuhause

Kabelloser Betrieb für flexible Verwendung überall in deinem Zuhause

Die wiederaufladbaren Akkus für den kabellosen Betrieb geben dir die Freiheit, überall zu reinigen. Jetzt ist das Kabel kein Hindernis mehr und du kannst mühelos verschiedene Zimmer reinigen.

Technische Daten

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