Gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Böden

Der neue Philips PowerPro Duo bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die TriActive Turbo-Düse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fussel auf. Die Mini-Turbo-Saugbürste reinigt weiche Oberflächen wie Sofas, Kissen und Matratzen.