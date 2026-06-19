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Eingestellt
FC6172/01
Gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Böden
Der neue Philips PowerPro Duo bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die TriActive Turbo-Düse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fussel auf. Die Mini-Turbo-Saugbürste reinigt weiche Oberflächen wie Sofas, Kissen und Matratzen.
Kabellos
Beutellos
25,2 V
Mini-Turbo-Saugbürste
Die 2-in-1-Funktion bietet dir sowohl einen Akku-Staubsauger als auch einen Handstaubsauger in einem. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung von Böden und Möbeln.
Der abwaschbare Filter mit 3 Schichten erfasst über 90 % von Allergenen wie Pollen, Tierhaare und Staub für eine saubere Luft.
Die wiederaufladbaren Akkus für den kabellosen Betrieb geben dir die Freiheit, überall zu reinigen. Jetzt ist das Kabel kein Hindernis mehr und du kannst mühelos verschiedene Zimmer reinigen.
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