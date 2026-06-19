Der PowerBlade Motor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/min)

Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom (> 1.000 l/min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter Philips.com, und genießen Sie eine kostenlose 5-jährige Garantie auf den Motor!