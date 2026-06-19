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Eingestellt
FC6823/01
360-Grad-Saugdüse
25,2 V, bis zu 65 Minuten Betriebszeit
2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger
TurboPet Düse
360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller mit jedem Zug, selbst rückwärts und von den Seiten, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen.
Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom (> 1.000 l/min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter Philips.com, und genießen Sie eine kostenlose 5-jährige Garantie auf den Motor!
PowerCyclone 8 Technologie – unsere beste beutellose Staubsaugertechnologie jetzt in einem kabellosen Akku-Staubsauger für eine längere Saugleistung.
Bewertungen
Getestet im Vergleich zu den zehn meistverkauften kabellosen Akku-Staubsaugern > 300 € in Deutschland, 2017. Getestet wurde mit einem von Philips entwickelten Test für die Reinigung von grobem Schmutz auf Hartboden, der auf dem internationalen Standard IEC 60312-1 basiert. Jan. 2018.