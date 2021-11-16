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Eingestellt
4 x Staubsaugerbeutel
Der original Philips s-bag® ist für alle Beutelstaubsauger von Philips und der Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) geeignet. Suchen Sie nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheiden Sie sich einfach für den s-bag® (Logo).
Der s-bag® Anti-Allergy hat eine besonders gründliche Filterung zur Erfassung von Pollen, Staubpartikeln, Staubmilben, Milbenallergenen und Katzenallergenen mit einer Größe von nur 1 Mikrometer. Diese starke Filtration reduziert für Ihre Familie deutlich die Aussetzung gegenüber Allergenen und bietet Vorteile für Asthmatiker und Allergiker.
Der Philips s-bag® Anti-Allergy wurde mit dem ECARF-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Dieses Siegel bestätigt die hohe Filterstufe, die dieser Staubsaugerbeutel bietet. Das ECARF-Qualitätssiegel wurde entwickelt, um Allergiepatienten bei der Auswahl geeigneter Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen.
4.7
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
I.N.
16/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
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Diese Bewertung wurde für s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel verfasst
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drkhan
17/02/2022
Österreich
Good performance
the overall performance and dust handling is excellent
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Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04 verfasst
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