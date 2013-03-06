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Eingestellt
3 x Staubsaugerbeutel
Ein Standard für alle
Geruchsbindend
Der original Philips s-bag® ist für alle Beutelstaubsauger von Philips und der Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) geeignet. Suchen Sie nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheiden Sie sich einfach für den s-bag® (Logo).
Im Gegensatz zu normalen Staubsaugerbeuteln verwendet der s-bag® Anti-Odour ein widerstandsfähiges, synthetisches Material, das mit einem geruchsabsorbierenden Wachs überzogen ist und somit unangenehme Gerüche einfängt und verhindert, dass diese aus dem Staubsauger austreten. Dieser Staubsaugerbeutel ist ideal für Besitzer von Haustieren geeignet.
Das synthetische Material dieser Staubsaugerbeutel filtert bis zu 99 % an Staub und Partikeln. Er filtert die Luft effizienter als ein herkömmlicher Papierbeutel und beseitigt in der Luft befindliche Partikel wie Allergene.
5.0
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cindy87
06/03/2013
België
Très bon produit
Très bon produit, solide, pratique et la livraison rapide.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst
Christl
18/08/2015
België
Verifizierter Käufer
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken verfasst
corinnel
15/03/2013
France
Verifizierter Käufer
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst
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