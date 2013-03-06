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  • s-bag® Anti-Odour
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  • s-bag® Anti-Odour
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  • s-bag® Anti-Odour

Eingestellt

s-bagStaubsaugerbeutel

FC8023/03

5
| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
s-bag® Anti-Odour
s-bag® ist der universelle Staubbeutel für alle Philips und Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) Staubsauger mit Beutel. Suchen Sie beim Kauf von Ersatzbeuteln einfach nach dem s-bag®-Logo. Die Verwendung von anderen als den Original-Staubbeuteln kann Ihren Staubsauger beschädigen.
Alle Vorteile anzeigen

Geruchsbindend, ideal für Tierhalter

s-bag® Anti-Odour

  • 3 x Staubsaugerbeutel

  • Ein Standard für alle

  • Geruchsbindend

Ein universeller Standard für eine einfache Auswahl

Ein universeller Standard für eine einfache Auswahl

Der original Philips s-bag® ist für alle Beutelstaubsauger von Philips und der Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) geeignet. Suchen Sie nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheiden Sie sich einfach für den s-bag® (Logo).

Absorbiert und neutralisiert unangenehme Gerüche

Absorbiert und neutralisiert unangenehme Gerüche

Im Gegensatz zu normalen Staubsaugerbeuteln verwendet der s-bag® Anti-Odour ein widerstandsfähiges, synthetisches Material, das mit einem geruchsabsorbierenden Wachs überzogen ist und somit unangenehme Gerüche einfängt und verhindert, dass diese aus dem Staubsauger austreten. Dieser Staubsaugerbeutel ist ideal für Besitzer von Haustieren geeignet.

Filtert 99 % feinen Staub

Filtert 99 % feinen Staub

Das synthetische Material dieser Staubsaugerbeutel filtert bis zu 99 % an Staub und Partikeln. Er filtert die Luft effizienter als ein herkömmlicher Papierbeutel und beseitigt in der Luft befindliche Partikel wie Allergene.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

06/03/2013

België

België

Très bon produit

Très bon produit, solide, pratique et la livraison rapide.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst

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Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst

18/08/2015

België

België

Verifizierter Käufer

uniek

Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.

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Diese Bewertung wurde für s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken verfasst

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15/03/2013

France

France

Verifizierter Käufer

Ce produit repond à mes attentes

Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes

Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst

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