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1 AFS-Mikrofilter
Sehr gute Filterung
Alle 6 Monate austauschen
Kompatibel mit FC9300...19
Der AFS-Mikrofilter nimmt feinen Staub auf, bevor die Luft für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft ausgeblasen wird.
Als Abluftfilter wird standardmäßig ein S-Filter verwendet, der gut erhältlich und anhand des Logos leicht zu erkennen ist. Der Filter passt sowohl in die meisten Staubsauger von Philips als auch in die Staubsauger von Electrolux, AEG, Volta und Tornado.
4.5
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
glb17
22/07/2012
France
bon produit
meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FC8030 Filtre sortie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FC8030 Filtre sortie verfasst
tonnie1950
09/10/2011
Nederland
gewoon een prettig produkt
dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FC8030 uitblaasfilter verfasst
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Klobedanz
09/10/2011
Nederland
Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.
zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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