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FC8068/01
Für optimale Leistung ersetzen
Das Ersatzset ist mit SmartPro Active-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Filter, 1 Paar Bürstenaufsätze und 3 trockene Mop-Tücher, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
Ersatzset
2 Ersatzfilter
1 Paar Bürstenaufsätze
3 trockene Mop-Tücher
Wechseln Sie den Filter alle 4 Monate, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
Ersetzen Sie die Bürsten einmal pro Jahr, um eine optimale Staub- und Schmutzaufnahme sicherzustellen.
Verbessern Sie die Reinigung durch Entfernung selbst kleinster Staubpartikel vom Boden.
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