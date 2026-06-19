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  • Für optimale Leistung ersetzen
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SmartPro ActiveSaugroboter

FC8068/01

Für optimale Leistung ersetzen

Das Ersatzset ist mit SmartPro Active-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Filter, 1 Paar Bürstenaufsätze und 3 trockene Mop-Tücher, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

Alle Vorteile anzeigen

Ersatzset für SmartPro Active

Für optimale Leistung ersetzen

  • Ersatzset

  • 2 Ersatzfilter

  • 1 Paar Bürstenaufsätze

  • 3 trockene Mop-Tücher

Für eine längere Lebensdauer Ihres Geräts alle 4 Monate ersetzen

Für eine längere Lebensdauer Ihres Geräts alle 4 Monate ersetzen

Wechseln Sie den Filter alle 4 Monate, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

Für optimale Staub- und Schmutzaufnahme jedes Jahr ersetzen

Für optimale Staub- und Schmutzaufnahme jedes Jahr ersetzen

Ersetzen Sie die Bürsten einmal pro Jahr, um eine optimale Staub- und Schmutzaufnahme sicherzustellen.

Verbessern Sie die Reinigung durch Entfernung selbst kleinster Staubpartikel.

Verbessern Sie die Reinigung durch Entfernung selbst kleinster Staubpartikel.

Verbessern Sie die Reinigung durch Entfernung selbst kleinster Staubpartikel vom Boden.

Technische Daten

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