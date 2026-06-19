Für optimale Leistung ersetzen

Das Ersatzset ist mit SmartPro Active-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Filter, 1 Paar Bürstenaufsätze und 3 trockene Mop-Tücher, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.