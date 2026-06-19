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  • Drei Reinigungsschritte in einem Zug
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TriActive+-Multifunktionsdüse

FC8075/01

Drei Reinigungsschritte in einem Zug
Die einzigartige TriActive+-Düse führt 3 Reinigungsschritte auf einmal aus und liefert dabei eine hohe Reinigungsleistung. Die Düse eignet sich für alle Bodenarten und ist dank mitgeliefertem Anschlussadapter universell einsetzbar.
Alle Vorteile anzeigen

mit seitlichen Bürsten und großer Öffnung vorn

Drei Reinigungsschritte in einem Zug

  • Für alle Böden geeignet

  • Universell einsetzbar

  • Mit Anschlussadapter

Große Öffnung vorn für große Krümel

Große Öffnung vorn für große Krümel

Die TriActive+-Düse nimmt mehr große Staubpartikel dank ihrer großen Öffnung vorne auf.

Seitliche Bürsten zur Reinigung entlang der Wände

Seitliche Bürsten zur Reinigung entlang der Wände

Die TriActive+-Düse verfügt über weiche Bürsten auf den Seiten zur Verbesserung der Reinigungsleistung an Wänden und Möbeln.

Unterseite entwickelt für hervorragende Leistung bei der Staubaufnahme

Unterseite entwickelt für hervorragende Leistung bei der Staubaufnahme

Die TriActive+-Düse verfügt über eine speziell entworfene Unterseite zur Maximierung der Staubentfernung auf Teppichen und Hartböden.

Technische Daten

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