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FC8075/01
Für alle Böden geeignet
Universell einsetzbar
Mit Anschlussadapter
Die TriActive+-Düse nimmt mehr große Staubpartikel dank ihrer großen Öffnung vorne auf.
Die TriActive+-Düse verfügt über weiche Bürsten auf den Seiten zur Verbesserung der Reinigungsleistung an Wänden und Möbeln.
Die TriActive+-Düse verfügt über eine speziell entworfene Unterseite zur Maximierung der Staubentfernung auf Teppichen und Hartböden.
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