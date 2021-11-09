Leistungsstark auf allen Böden

Der Philips PowerGo Staubsauger liefert eine hervorragende Reinigungsleistung mit einem energieeffizienten Motor. Sorge in deinem Zuhause für saubere und gesunde Luft mit unserem Allergiefilter, der mindestens 99,9 % aller schädlichen Partikel erfasst.