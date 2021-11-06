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  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
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PowerPro ExpertBeutelloser Staubsauger

FC9729/09

4.7
| (21) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
Der beutellose Philips Staubsauger 7000 Series liefert eine großartige Saugleistung. Mit der PowerCyclone 8 Technologie und der TriActive Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen in einem Gerät kannst du mühelos eine hervorragende Reinigung durchführen.
Alle Vorteile anzeigen

Der Allergy H13-Filter nimmt > 99,9 %** der Staubpartikel auf

Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy H13-Filter

  • Integriertes Zubehör

900-W-Motor für hohe Saugleistung

900-W-Motor für hohe Saugleistung

Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/min erzeugt eine hohe Saugleistung für eine hervorragende Reinigung bei jedem Durchgang.

99,9 % Staubaufnahme*** für eine hohe Reinigungsleistung

99,9 % Staubaufnahme*** für eine hohe Reinigungsleistung

Die TriActive+ Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel aufgenommen werden***.

PowerCyclone 8 für maximale Saugleistung über längere Zeit

PowerCyclone 8 für maximale Saugleistung über längere Zeit

Die PowerCyclone 8 Technologie maximiert den Luftstrom mit kraftvollen Wirbelbewegungen für maximale Saugleistung. Durch den extrem beschleunigten Luftstrom in der zylindrischen Kammer wird Staub bei mehr als 185 km/h effektiv von der Luft getrennt, wodurch eine längere Saugleistung für makellose Reinigungsergebnisse gewährleistet wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.7

von 5

21

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πρακτική κ δυνατή σκούπα..

Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προιον

Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

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06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική.

Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Saugleistung im Vergleich zu den 10 meistverkauften beutellosen High-End-Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland

  2. Filterleistung getestet nach DIN EN 60312:2008-11.

  3. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).

  4. Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.