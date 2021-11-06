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900 W
PowerCyclone 8
Allergy H13-Filter
Integriertes Zubehör
Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/min erzeugt eine hohe Saugleistung für eine hervorragende Reinigung bei jedem Durchgang.
Die TriActive+ Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel aufgenommen werden***.
Die PowerCyclone 8 Technologie maximiert den Luftstrom mit kraftvollen Wirbelbewegungen für maximale Saugleistung. Durch den extrem beschleunigten Luftstrom in der zylindrischen Kammer wird Staub bei mehr als 185 km/h effektiv von der Luft getrennt, wodurch eine längere Saugleistung für makellose Reinigungsergebnisse gewährleistet wird.
Auszeichnungen
4.7
von 5
21
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Αλεξξξ
06/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Πρακτική κ δυνατή σκούπα..
Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Noikokira2
06/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετικό προιον
Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
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Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετική.
Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
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Saugleistung im Vergleich zu den 10 meistverkauften beutellosen High-End-Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland
Filterleistung getestet nach DIN EN 60312:2008-11.
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).
Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.