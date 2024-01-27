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900 W
PowerCyclone 8
Allergy Lock
Integriertes Zubehör
Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/min erzeugt eine hohe Saugleistung für eine hervorragende Reinigung bei jedem Durchgang.
Die TriActive+ Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel aufgenommen werden***.
Die PowerCyclone 8 Technologie maximiert den Luftstrom mit kraftvollen Wirbelbewegungen für maximale Saugleistung. Durch den extrem beschleunigten Luftstrom in der zylindrischen Kammer wird Staub bei mehr als 185 km/h effektiv von der Luft getrennt, wodurch eine längere Saugleistung für makellose Reinigungsergebnisse gewährleistet wird.
Auszeichnungen
5.0
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Vibra
27/01/2024
Ελλάδα
Απόλυτα ικανοποιητική αγορά
Σήμερα την χρησιμοποίησα πρώτη φορά κι έπαθα σοκ!!! Εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα!!! Ελαφριά, αθόρυβη σχετικά,ρουφάει τα πάντα,πολύ μακρύ καλώδιο κι ευέλικτη.Για ένα σπίτι με μικρά παιδιά και κατοικίδιο είναι η καλύτερη αγορά σκούπας που μπορείς να κάνεις!!!
Vorteile
Κάδος, καλώδιο, δύναμη,βάρος κι ευελιξία
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
olsim82
24/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετική σκούπα!!!!
Την έχω 3 χρόνια. Δυνατή, σχετικά αθόρυβη, εύκολη στην χρήση και πλύσιμο, πολλά εξαρτήματα. Απλά τέλεια!! Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη με προϊόν της εταιρείας!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
01/04/2021
Ελλάδα
Τέλειο προϊόν
Εξαιρετική απόδοση ,πολλα αξεσουαρ, καλή κατασκευή συσκευής. Ειμαι πολύ ευχαριστημένη απο την σκουπα αυτη. Το μονο που θελω να αναφερω σχετικα με το εξαρτημα των χαλιων ειναι πολυ καλό ομως δεν εχει κάποια βούρτσα για τις τριχες των κατοικίδιων (δεν ειναι η turbo brush ) ομως στο τελος αυτο δεν εχει καμια σημασια γιατί το βασικο πέλμα ειναι καταπληκτικο και σε συνδιασμο με το πελμα των χαλιων για βαθύ καθαρισμο εχεις το τελειο αποτελεσμα!!!
Vorteile
Ολα προς το παρόν
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Saugleistung vgl. mit den 10 meistverkauften beutellosen High-End-Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland
Filterleistung getestet nach DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2)
Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und entspricht HEPA 13.