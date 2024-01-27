ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
  • Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*

PowerPro ExpertBeutelloser Staubsauger

FC9743/09

5
| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*
Der beutellose Philips Staubsauger der 7000er Serie verfügt über eine großartige Saugleistung. Mit der PowerCyclone 8 Technologie und der TriActive+-Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen in einem Gerät können Sie mühelos eine hervorragende Reinigung durchführen.
Alle Vorteile anzeigen

AllergyLock erfasst > 99,9 %** Feinstaub

Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy Lock

  • Integriertes Zubehör

900-W-Motor für hohe Saugleistung

900-W-Motor für hohe Saugleistung

Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/min erzeugt eine hohe Saugleistung für eine hervorragende Reinigung bei jedem Durchgang.

99,9 % Staubaufnahme*** für eine hohe Reinigungsleistung

99,9 % Staubaufnahme*** für eine hohe Reinigungsleistung

Die TriActive+ Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel aufgenommen werden***.

PowerCyclone 8 für maximale Saugleistung über längere Zeit

PowerCyclone 8 für maximale Saugleistung über längere Zeit

Die PowerCyclone 8 Technologie maximiert den Luftstrom mit kraftvollen Wirbelbewegungen für maximale Saugleistung. Durch den extrem beschleunigten Luftstrom in der zylindrischen Kammer wird Staub bei mehr als 185 km/h effektiv von der Luft getrennt, wodurch eine längere Saugleistung für makellose Reinigungsergebnisse gewährleistet wird.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-961326
  • Award image VRS_AWARD-1679549

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

8

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

27/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Απόλυτα ικανοποιητική αγορά

Σήμερα την χρησιμοποίησα πρώτη φορά κι έπαθα σοκ!!! Εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα!!! Ελαφριά, αθόρυβη σχετικά,ρουφάει τα πάντα,πολύ μακρύ καλώδιο κι ευέλικτη.Για ένα σπίτι με μικρά παιδιά και κατοικίδιο είναι η καλύτερη αγορά σκούπας που μπορείς να κάνεις!!!

Vorteile

Κάδος, καλώδιο, δύναμη,βάρος κι ευελιξία

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική σκούπα!!!!

Την έχω 3 χρόνια. Δυνατή, σχετικά αθόρυβη, εύκολη στην χρήση και πλύσιμο, πολλά εξαρτήματα. Απλά τέλεια!! Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη με προϊόν της εταιρείας!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

01/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο προϊόν

Εξαιρετική απόδοση ,πολλα αξεσουαρ, καλή κατασκευή συσκευής. Ειμαι πολύ ευχαριστημένη απο την σκουπα αυτη. Το μονο που θελω να αναφερω σχετικα με το εξαρτημα των χαλιων ειναι πολυ καλό ομως δεν εχει κάποια βούρτσα για τις τριχες των κατοικίδιων (δεν ειναι η turbo brush ) ομως στο τελος αυτο δεν εχει καμια σημασια γιατί το βασικο πέλμα ειναι καταπληκτικο και σε συνδιασμο με το πελμα των χαλιων για βαθύ καθαρισμο εχεις το τελειο αποτελεσμα!!!

Vorteile

Ολα προς το παρόν

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Expert FC9743/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Saugleistung vgl. mit den 10 meistverkauften beutellosen High-End-Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland

  2. Filterleistung getestet nach DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2)

  4. Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und entspricht HEPA 13.