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Eingestellt
FM04FD180B/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick STAR Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
4 GB
Star Edition 2.0
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.