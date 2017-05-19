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Eingestellt

HiFi-Minisystem

FX25/12

4
| (30) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Gewaltiger Sound jetzt auch kabellos
Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® von jedem Smart-Gerät mit NFC-Technologie für eine sofortige Kopplung. Der Dual-Verstärker sorgt für eine bessere Klangqualität, und eine Gesamtausgangsleistung von 300 W sorgt für überraschend gewaltigen Sound.
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Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

30

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

19/05/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound

Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.

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14/05/2015

Deutschland

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das produkt macht einem viel freude dank der vielen EIGENSCHAFTEN

Klein Laut und leise und noch viele Leistungen mit Spaß.

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25/03/2015

Deutschland

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Top Disign

Leicht zu bedienen Das Ding macht rechtig Spaß Habe es Zuhause in mein Büro aufgestellt. Nur die Lautsprecherkabel sind einwenig zukurz. Sonst alles Super.

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