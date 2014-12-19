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Kopfhörer mit Mikrofon

FX5MBK/00

3.6

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Starker Bass

Genießen Sie ein optimales Sounderlebnis dank hochwertiger Treiber und anpassbarer Bassregelung. Diese leichten robusten Kopfhörer wurden für eine hohe Lebensdauer und langen Tragekomfort entwickelt.

Alle Vorteile anzeigen

mit leichtem, faltbaren Design

Starker Bass

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • Über-Ohr

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und kräftigen Sound

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und einen kräftigen Sound. Mit der anpassbaren Bassregelung können Sie Ihr Sounderlebnis jederzeit an Ihre Vorlieben anpassen!

Anpassbare Bassregelung für perfekte Basspegel

Mit der anpassbaren Bassregelung erhalten Sie den perfekten Basspegel für jedes Lied. Hören Sie Musik, wie Sie sie mögen – überall.

Kompaktes, faltbares Design für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung

Das einzigartige faltbare Design ermöglicht es Ihnen, die FX-Kopfhörer zu einer Kugel zu formen – für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.6

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

1

19/12/2014

España

España

Excelentes auriculares por un precio ajustado

Tienen muy buenos materiales como cuero y acero, destacan por su comodidad y su practicidad a pesar de ser unos auriculares bastante grandes. Son circumaurales (rodean toda la oreja) y ofrecen un buen aislamiento del ruido exterior. El potenciador de graves incorporado es muy útil para escuchar música (digamos que mejora tu música), y no reverbera como yo suponía al comprarmelos. Tienen muy buena calidad de audio, y me ha sorprendido el volumen al que llegan. Pones el volumen al máximo y casi se podrían utilizar de altavoces. Su microfono es bueno y tiene control remoto para pasar de canción y demas funciones. Vale la pena comprarlos, aunque si vas justo de dinero tal vez te resulten un poco caros.

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Diese Bewertung wurde für FX5MBK Auriculares con micrófono verfasst

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12/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

this product impressed my music tech teacher

crisp clear sound with or without bass boost, which is so slight, just enough for heavy metal or electronica, really opens up little tidbits in music that you didn't realise were there.the ear cushions are just so light you dont even realise they're there. On the downside, the bass boost is hard to find when wearing the headphones, and god knows why they put a separate bass boost for each side, if your careful with this you wont step on the long cable, however when i did i only broke at the mic so was reasonably easy to repair with some solder.

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Diese Bewertung wurde für FX5MBK Headphones with mic verfasst

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22/09/2016

France

France

ensemble correcte pour le prix

Cela fais quelque temps que je me tourne vers Phillips pour les casques nomade a petit budget, mon style est plus porter sur l'électro ainsi ce casque a un excellent répondant sur les basses c'est pile ce que je cherche. Bien entendue pour les amateur de musique jazz classique etc le bass boost n'est pas d'utilité car ce dernier englobe un peu trop les aiguë mais a ce prix la on ne fera pas le difficile. L'inconvénient est que le plastique brillant marque les traces de doigts. Tester avec un ampli casque sur smartphone car avec sa son impédance élever cela lui donne la puissance nécessaire pour profiter complétement de ce dernier.

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Diese Bewertung wurde für FX5MBK Headphones with mic verfasst

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