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  • Starker Schutz für eine hervorragende Leistung
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OriginalersatzfilterNanoProtect HEPA

FY0194/30

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung
Die NanoProtect HEPA-Technologie sorgt dafür, dass du vor Viren, Bakterien, Pollen, Staub, PM 2,5 und Tierhaaren geschützt bist.
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AC0820/10

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AC0819/10

Perfekt passender Originalfilter von Philips

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung

  • Lebensdauer von bis zu 12 Monaten

  • Filtert 99,5 % der 0,003 µm großen Partikel

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftreinigers zu garantieren.

Der NanoProtect HEPA-Filter reinigt schneller als der H13 (4)

Der NanoProtect HEPA-Filter reinigt schneller als der H13 (4)

Der NanoProtect HEPA-Filter verfügt über Fasern mit geringem Widerstand, die den Luftstrom maximieren. Die elektrostatische Aufladung zieht 99,98 % der Partikel bis zu einer Größe von nur 0,003 μm an. Damit reinigt der Filter die Luft sogar schneller als ein medizinisch genutzter HEPA H13-Filter. (4)

Entfernt bis zu 99,9 % der Viren

Entfernt bis zu 99,9 % der Viren

Der Luftreiniger erfasst Aerosole, einschließlich solcher, die Atemwegsviren enthalten können. Ein unabhängiger Test ergab, dass bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft entfernt werden. Auch am Coronavirus getestet. (8)

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.

  2. (2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar

  3. (3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist

  4. (4) Das Material des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter

  5. (5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.

  6. (6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde

  7. (7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.

  8. (8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.