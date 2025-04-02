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  • Originalfilter für Luftreiniger 800 Series
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Eingestellt

Luftreiniger 800 SeriesHEPA NanoProtect & Aktivkohlefilter

FY0293/30

2.7

| (23) Bewertungen

Originalfilter für Luftreiniger 800 Series

Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1 bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.

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Kompatible Produkte
800i Series

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Kompakter Luftreiniger

AC0850/11

Erfasst effektiv 99,9 % aller Nanopartikel (1)

Originalfilter für Luftreiniger 800 Series

  • Kompatibel mit 800 Series

  • Im Lieferumfang: 1 Filter

  • Bis zu 1 Jahr verwendbar

  • Original Philips Filter

Kompatibel mit 800 Series

Kompatibel mit 800 Series

Ersatzfilter für Philips 800 Series Luftreiniger: AC0830, AC0850. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr

Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr

Die Filter bieten bis zu 1 Jahr eine optimale Filterleistung (2), was weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Ersetze für eine optimale Filterleistung den Vorfilter regelmäßig.

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.7

von 5

23

Bewertungen

02/04/2025

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst

04/08/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden mit dem Produkt

Wir haben unsere Luftreiniger den Namen Egon vergeben. Egon ist bei uns schon mehrere Jahre. Das Filter muss gewechselt werden etwa alle 6-7 Monate. Allerdings muss Egon 3 Räume und ein Flur bearbeiten. Wir sind sehr zufrieden !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst

05/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent filter

Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter Integrated 3-in-1 verfasst

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter Integrated 3-in-1 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut

  2. (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.