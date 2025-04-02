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Eingestellt
FY0293/30
Originalfilter für Luftreiniger 800 Series
Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1 bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.
Kompatibel mit 800 Series
Im Lieferumfang: 1 Filter
Bis zu 1 Jahr verwendbar
Original Philips Filter
Ersatzfilter für Philips 800 Series Luftreiniger: AC0830, AC0850. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Die Filter bieten bis zu 1 Jahr eine optimale Filterleistung (2), was weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Ersetze für eine optimale Filterleistung den Vorfilter regelmäßig.
Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.
2.7
von 5
23
Bewertungen
BridgetJones
02/04/2025
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst
Egons Familie
04/08/2023
Deutschland
Sehr zufrieden mit dem Produkt
Wir haben unsere Luftreiniger den Namen Egon vergeben. Egon ist bei uns schon mehrere Jahre. Das Filter muss gewechselt werden etwa alle 6-7 Monate. Allerdings muss Egon 3 Räume und ein Flur bearbeiten. Wir sind sehr zufrieden !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter verfasst
Elly_2
05/05/2025
United Kingdom
Excellent filter
Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter Integrated 3-in-1 verfasst
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter Integrated 3-in-1 verfasst
(1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut
(2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.