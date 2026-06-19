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FY1410/30
Kompatibel mit 1000i und 2000i Series
Im Lieferumfang: 1 Filter
Bis zu 2 Jahre verwendbar
Original Philips Filter
Ersatzfilter für Philips 1000i und 2000i Series 2-in-1Luftreiniger: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Die Filter bieten eine optimale Filterleistung für bis zu 2 Jahre (2) und reduzieren so Aufwand und Kosten.
Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.
Bewertungen
(1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut
(2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.