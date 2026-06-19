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  • Originalfilter für 2-in-1 1000i und 2000i Series
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2-in-1 Luftreiniger & LuftbefeuchterHEPA NanoProtect Filter

FY1410/30

Originalfilter für 2-in-1 1000i und 2000i Series
Original-Ersatzfilter für deinen 2-in-1-Luftreiniger: HEPA NanoProtect und Vorfilter für Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen und Bakterien
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Kompatible Produkte
Series 2000i

Series 2000i
2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter

AC2729/11R1

2000i Series

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Luftreiniger und -befeuchter

AC2729/10

1000i Series

1000i Series
Luftreiniger

AC1214/10

1000i Series

1000i Series
Luftreiniger

AC1215/10

Erfasst effektiv 99,97 % aller Nanopartikel (1)

Originalfilter für 2-in-1 1000i und 2000i Series

  • Kompatibel mit 1000i und 2000i Series

  • Im Lieferumfang: 1 Filter

  • Bis zu 2 Jahre verwendbar

  • Original Philips Filter

Kompatibel mit Philips 1000i und 2000i Series

Kompatibel mit Philips 1000i und 2000i Series

Ersatzfilter für Philips 1000i und 2000i Series 2-in-1Luftreiniger: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

Langlebige Filter für bis zu 2 Jahre

Langlebige Filter für bis zu 2 Jahre

Die Filter bieten eine optimale Filterleistung für bis zu 2 Jahre (2) und reduzieren so Aufwand und Kosten.

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut

  2. (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.