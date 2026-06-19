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FY1413/30
Kompatibel mit 1000i und 2000i Series
Im Lieferumfang: 1 Filter
Bis zu 1 Jahr verwendbar
Original Philips Filter
Ersatzfilter für Philips 1000i und 2000i Series 2-in-1Luftreiniger: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Die Filter bieten eine optimale Filterleistung für bis zu 1 Jahr (2) und reduzieren so Aufwand und Kosten.
Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.
Bewertungen
(1) Die Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCL-Aerosol durch IUTA gemäß DIN71460-1.
(2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.